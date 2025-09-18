X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাট রফতানির অনুমতি লাগবে না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

এখন থেকে সরকারের অনুমতি নিয়ে কাঁচা পাট রফতানি করতে হবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে একটি পরিপত্র জারি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে ওই পরিপত্রের আগে যেসব চালানে জাহাজীকরণ বা শিপিং বিল দাখিল করা হয়েছে, সেগুলো এ বিধিনিষেধের বাইরে থাকবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, আগের পরিপত্র অনুযায়ী কাঁচা পাট রফতানিতে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। যেসব চালানে কাঁচা পাট রফতানির উদ্দেশে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাহাজীকরণ বা শিপিং বিল দাখিল করা হয়েছে, সে সব চালান উল্লিখিত পরিপত্রের আওতার বাইরে থাকবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট রফতানি বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন গত ২৫ আগস্ট বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে যৌথভাবে একটি আবেদন করে। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তটি নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিদ্যমান রফতানি নীতি ২০২৪-২৭এ শর্ত সাপেক্ষে পণ্য রফতানির একটি তালিকা রয়েছে। এই তালিকায় এতদিন কাঁচা পাট ছিল না। ফলে ওই রফতানি নীতির আলোকে কাঁচা পাট রফতানি করা যেতো। তবে গত ৮ সেপ্টেম্বর রফতানি নীতি সংশোধন করে পরিপত্রে শর্তযুক্ত পণ্য তালিকার ১৯ নম্বর ক্রমিকে কাঁচা পাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

 

/এসআই/এপিএইচ/
বিষয়:
রফতানিবাণিজ্য মন্ত্রণালয়পাট
সম্পর্কিত
ভারতে ইলিশ রফতানির অনুমোদন পেলো ৩৭ প্রতিষ্ঠান
যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল ব্যবহার করলে বাড়তি শুল্কে ছাড় পাবে বাংলাদেশি পোশাক
এক বছরে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৪৭০ কোটি টাকার মাছ রফতানি
সর্বশেষ খবর
চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ
চীনের নারী দলের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যরকম ম্যাচ
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
দেশের মিডিয়া এখনও নিয়ন্ত্রিত: নাহিদ ইসলাম
দেশের মিডিয়া এখনও নিয়ন্ত্রিত: নাহিদ ইসলাম
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media