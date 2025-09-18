জমি সংকটে দেশ, নীতিনির্ধারকরা জমিদারি মানসিকতায়: হোসেন জিল্লুর

বাংলাদেশে জমির স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনাবিদদের চিন্তাভাবনা জমিদারদের মতো বলে মন্তব্য করেছেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান।
তিনি বলেন, “কোনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উঠলেই ধরা হয় ১০০ একর জমি লাগবে, সচিবদের জন্য পাঁচ হাজার বর্গফুটের বাসা বানাতে হবে। অথচ উন্নত দেশ জাপানেও এসব অনেক ছোট পরিসরে করা হয়।”
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) কার্যালয়ে ‘নগরায়ণ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক খুরশীদ আলম।
হোসেন জিল্লুর বলেন, “ভবিষ্যতে জমি ব্যবস্থাপনার বড় গবেষণাকেন্দ্র হতে পারে জেনেভা ক্যাম্প। অল্প জমির ভেতর কীভাবে বহুমাত্রিক ব্যবহার করা যায়, সেটার সেরা উদাহরণ এটি।” তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিকেন্দ্রীকরণকে কার্যকর করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শুধু দায়িত্ব নয়, প্রকৃত ক্ষমতাও দিতে হবে।
রাজনৈতিক কাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, “নগরায়ণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ নিয়ে কোনও টেবিলে আলোচনাই হয় না।”
ঢাকার বাইরে বিকল্প শহরের অভাবকে বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে হোসেন জিল্লুর বলেন, “বাংলাদেশে ঢাকার পর দ্বিতীয় শহর নেই। এক সময় চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেখানে রেলওয়ে ও নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিল। কিন্তু নীতি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মফস্বল এলাকায় জেলা স্কুল ছিল শিক্ষার ভিত্তি। এখন তো ইউনিয়ন চেয়ারম্যানও গ্রামে থাকেন না, তাহলে সেখানে ভালো স্কুল কীভাবে গড়ে উঠবে?”
তিনি আরও বলেন, ‘‘ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগর ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ মেয়র নেতৃত্ব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হবে।’’