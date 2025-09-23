X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
৫০০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যুর অনুমোদন পেলো পূবালী ব্যাংক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩০
পূবালী ব্যাংক

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পূবালী ব্যাংক পিএলসি ৫০০ কোটি টাকার সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যুর অনুমোদন পেয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ৯৭৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।

বিএসইসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পূবালী ব্যাংকের আনসিকিউরড, নন-কনভার্টিবল, রিডিমেবল ও ফ্লোটিং রেট বিশিষ্ট এই সাব-অর্ডিনেটেড বন্ডের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। কুপন রেট নির্ধারণে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ মার্জিন যোগ করা হবে।

বন্ডটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও উচ্চ সম্পদশালী একক বিনিয়োগকারীদের কাছে ইস্যু করা হবে। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ধরা হয়েছে ৫ লাখ টাকা। সংগৃহীত অর্থ ‘ব্যাসেল-৩’ এর অধীনে ব্যাংকের টিয়ার-২ মূলধন ভিত্তি শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা হবে।

বন্ডের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি। আর অরেঞ্জার হিসেবে কাজ করবে ইউসিবি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, প্রাইম ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড।

অনুমোদনের শর্ত হিসেবে বন্ডটি পুঁজিবাজারের অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

 

পুঁজিবাজার খবরবাংলাদেশের অর্থনীতি
মাইলস্টোন ট্রাজেডি: ২১ জুলাইকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ‘শোক দিবস’ পালনের দাবি
মীরসরাইয়ে ছাত্রদলের ৩ নেতাকে বহিষ্কার করায় বিক্ষোভ মিছিল
শাহজালালে সাড়ে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ মা-মেয়ে গ্রেফতার
মাদক কারবারি থেকে বহুরূপী প্রতারণা, সিআইডির জালে জোছনা
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
 
 
