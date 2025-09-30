বুধবার থেকে টানা ৪ দিনের ছুটিতে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে টানা চার দিন দেশের ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, ১ অক্টোবর সরকারি নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে। ২ অক্টোবর বিজয়া দশমী উপলক্ষে থাকবে আরেক দিনের ছুটি। এরপর ৩ ও ৪ অক্টোবর যথাক্রমে শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। সব মিলিয়ে চার দিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক ও পুঁজিবাজারসহ আর্থিক খাতের সব ধরনের কার্যক্রম।
তবে এটিএম, সিআরএম ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু থাকবে।
মঙ্গলবার এক নোটিশে ইসলামী ব্যাংক জানিয়েছে, আগামী ১ ও ২ অক্টোবর দুর্গাপুজা উপলক্ষে সরকারি ছুটি। এই দিনগুলোতে ইসলামী ব্যাংকের সব শাখা, উপশাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে এটিএম বা সিআরএম, সেলফিন, এমক্যাশ ও আই-ব্যাংকিংয়ে ব্যাংকিং-সেবা যথারীতি চালু থাকবে।
উল্লেখ্য, ছুটি শেষে আগামী রবিবার (৫ অক্টোবর) থেকে যথারীতি ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হবে। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন স্বাভাবিক নিয়মে চলবে।