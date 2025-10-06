X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় বাংলাদেশ

গোলাম মওলা
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০২আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০২
দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো একের পর এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেলেও অর্থনীতির গতি সবার ক্ষেত্রে এক নয়। শ্রীলঙ্কা রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে এখন স্থিতিশীলতার পথে— দেশটিতে মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ১.৫ শতাংশে। এর বিপরীতে, সদ্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের মুখে পড়া নেপালে মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.২ শতাংশে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক দুরবস্থায় জর্জরিত পাকিস্তানেও এই হার ৫.৬ শতাংশের ঘরে। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভোক্তারা দিশেহারা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনও ৮ শতাংশের ওপরে অবস্থান করছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বোচ্চ, যেখানে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় তা নেমে এসেছে এক অঙ্কের নিচে।

বাংলাদেশে ৮.২৯ শতাংশে স্থিত, খাদ্যদ্রব্যেই মূল চাপ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের আগস্টে দেশের সামগ্রিক (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.২৯ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৩ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত খাতে ৭.১ শতাংশ। খাদ্যশস্য, পেঁয়াজ, চাল, তেল ও ডিমের দাম স্থিতিশীল হলেও শাকসবজি, মাংস ও দুধজাত পণ্যের দাম উচ্চ থাকার কারণে সামগ্রিক সূচকে উল্লেখযোগ্য চাপ রয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সরকারের বাজার তদারকি ও খাদ্য মজুত বাড়ানোর উদ্যোগ কিছুটা ফল দিয়েছে, তবে কাঠামোগত ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে নীতিগত সুদহার অপরিবর্তিত রেখে মুদ্রাসরবরাহ সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— যাতে দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রকাশিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ, গত অর্থবছরে গড় বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১০ শতাংশে— যা অন্তত ২০১৩ সালের পর সর্বোচ্চ। একই সময়ে মালদ্বীপ ও পাকিস্তানে এই হার ৪.৫ শতাংশ, নেপালে ৪.১ শতাংশ এবং ভারত ও ভুটানে আরও কম।

এডিবি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি ৮ শতাংশে নেমে আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে সেই সঙ্গে সতর্ক করে বলেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সেটিও হবে সর্বোচ্চ হার।

অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার পথে এগোচ্ছে। তবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো দেশে খাদ্য ও জ্বালানি খাতে মূল্যস্ফীতি এখনও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে। বিপরীতে, ভারত ও শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা দেখাচ্ছে— কঠোর মুদ্রানীতি, কার্যকর বাজার তদারকি এবং উৎপাদন উৎসাহমূলক নীতি গ্রহণ করলে মূল্যস্ফীতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খাদ্য ও জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ব্যয়ই মূল চালক হিসেবে কাজ করছে। অপরদিকে, ভারতে কৃষি উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ও বাজার ব্যবস্থাপনার দক্ষতা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে। শ্রীলঙ্কা ব্যয় সংকোচন ও কঠোর নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত পুনরুদ্ধারে সফল হয়েছে।

কেন এই বৈপরীত্য?

বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও গত দুই বছরে একাধিকবার নীতিমালা কঠোর করেছে। ২০২২ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১১ দফায় নীতিমূল্য হার  বাড়িয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। তবুও কেন ফল আসছে না, এই প্রশ্নই এখন নীতি-নির্ধারকদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় কঠোরতা দেখাতে দেরি করেছে। তিনি বলেন, “যদি সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া যেতো, তাহলে ফলাফল ভিন্ন হতো। এখন অনেকটা দেরিতে নেওয়া পদক্ষেপ বা ‘টু লিটন, টু লেট’ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে,” বলেন তিনি।

তার মতে, মুদ্রানীতির পাশাপাশি সরবরাহ-পক্ষের দুর্বলতাও বড় ভূমিকা রাখছে— “বাংলাদেশ মূলত আমদানি-নির্ভর। ফলে টাকার অবমূল্যায়ন দাম বাড়াচ্ছে, যা মুদ্রানীতির প্রভাবকেও খর্ব করছে।”

টাকার অবমূল্যায়নের প্রভাব

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত টাকার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। এতে আমদানি-নির্ভর পণ্যের দাম বেড়ে গেছে বহুগুণ। ব্যাংকের সর্বশেষ নীতিমালা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “টাকার অবমূল্যায়নের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারে।” রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ভয়াবহ বন্যায় সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়, যা খাদ্যপণ্যের দামকে আরও অস্থির করে তোলে।

বাজার নিয়ন্ত্রণহীনতা ও কাঠামোগত দুর্বলতা

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, “আমাদের বাজার প্রতিযোগিতামূলক নয়। কৃষক যে দামে পণ্য বিক্রি করে, ভোক্তাকে তা বহুগুণ দামে কিনতে হয়। বাজার ব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণের কারণে নীতিমালার সুফল ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছায় না।”

নীতির দ্বৈততা ও টাকা ছাপানো

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরুপাক্ষ পাল একে ‘নীতিগত দ্বৈততা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার ভাষায়, “একদিকে সুদের হার বাড়িয়ে মুদ্রা সঙ্কোচনের নীতি নিচ্ছে সরকার, আবার অপরদিকে ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট মেটাতে টাকা ছাপানো হচ্ছে। এতে কার্যত মুদ্রাস্ফীতিই বাড়ছে।”

বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাজার থেকে ১.৭ বিলিয়ন ডলার কিনেছে, যার অর্থ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় মুদ্রা ছাপিয়ে। এভাবেই বাজারে অতিরিক্ত টাকার প্রবাহ তৈরি হচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিনিয়োগে স্থবিরতা

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আশিকুর রহমান মনে করেন, গত এক বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিনিয়োগ স্থবিরতাও মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। “বাজারে পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, টাকার মানও কমেছে। ফলে উৎপাদন ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যয় বেড়েছে,” বলেন তিনি। তার মতে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে এলে সরবরাহ-পক্ষের বাধা দূর হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা কমতে পারে।

আগামীর ঝুঁকি: সরকারি বেতন বৃদ্ধি ও নির্বাচনি ব্যয়

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ইতোমধ্যেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছে— ‘‘টাকার অবমূল্যায়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রভাব ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও দাম বাড়াতে পারে।’’ সিপিডির ড. ফাহমিদা খাতুনও মনে করেন, সরকারি কর্মচারীদের সম্ভাব্য বেতন বৃদ্ধি এবং নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের অতিরিক্ত ব্যয় মুদ্রাস্ফীতিকে আবারও চাঙা করে তুলতে পারে। “তাই ২০২৬ সালেও স্বস্তি পাওয়া কঠিন হবে। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ,” তিনি বলেন।

ভারতে স্থিতিশীলতা, বছর শেষে নামতে পারে আরও

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ২০২৫ সালের আগস্টে বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ২.০৭ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক (আরবিআই) একাধিকবার জানিয়েছে, মূল্যস্ফীতিকে ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার নিচে রাখতে তারা সফল। ভারতের খাদ্য খাতে মূল্যবৃদ্ধি সীমিত রাখায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে দুধ, গম ও শাকসবজির দাম তুলনামূলক কম থাকায় ভোক্তা-সূচক নেমে এসেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, উৎপাদনশীল কৃষি নীতি, যথাযথ ভর্তুকি এবং ভোক্তা বাজারে দ্রুত সরবরাহের কারণে ভারত বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে স্থিতিশীল অর্থনীতিগুলোর একটি।

পাকিস্তানে ৫.৬ শতাংশ, আছে অনিশ্চয়তাও  

পাকিস্তানে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬ শতাংশ। গত দুই বছর ধরে দুই অঙ্কের ওপর ঘোরাঘুরি করার পর এটি একটি ইতিবাচক সংকেত। তবে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে, আমদানি পণ্যের মূল্য ও জ্বালানি সরবরাহে চাপ থাকায় সামনে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কর বৃদ্ধি— এই তিন কারণেই সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আগের মতো বাড়ছে না।

নেপালে ৫.২ শতাংশ, স্থিতিশীল প্রবণতা

নেপালে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী— বার্ষিক মূল্যস্ফীতি প্রায় ৫.২ শতাংশ। খাদ্য ও পোশাক খাতে দাম কিছুটা বেড়েছে, তবে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কমায় সামগ্রিক চাপ কমেছে। দেশটি ভারত ও চীন থেকে পণ্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল, ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর মূল্যস্তর সরাসরি প্রভাব ফেলে। নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘দাম স্থিতিশীলতা’ বজায় রাখতে অর্থ সরবরাহ সীমিত করেছে।

শ্রীলঙ্কায় আশাব্যঞ্জক অবস্থান, মূল্যস্ফীতি নেমে ১.৫ শতাংশে

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর শ্রীলঙ্কা এখন স্থিতিশীলতার পথে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে দেশটির বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ১.৫ শতাংশে। ২০২২ সালে যেখানে এই হার ছিল ৫০ শতাংশের বেশি, সেখানে এখন তা কার্যত একক অঙ্কে নেমে এসেছে। মুদ্রানীতি কঠোর করা, বাজেট ঘাটতি কমানো ও আন্তর্জাতিক ঋণ পুনর্গঠন— এই তিনটি পদক্ষেপের কারণে দেশটির অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভারসাম্যে ফিরছে।

ভুটান ও মালদ্বীপে মাঝারি স্তরের ইনফ্লেশন

ভুটানে সাম্প্রতিক মাসে মূল্যস্ফীতি গড়ে ৪-৫ শতাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। খাদ্য ও পরিবহন ব্যয় কিছুটা বাড়লেও সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থা দামকে সহনীয় রেখেছে। অপরদিকে, মালদ্বীপে পর্যটন খাতের পুনরুদ্ধারের পরও দাম তুলনামূলক স্থিতিশীল। ২০২৫ সালের মধ্যভাগে দেশটির মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৩ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের নিচে।

/এপিএইচ/
বিষয়:
দক্ষিণ এশিয়ামূল্যস্ফীতিদ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি
সম্পর্কিত
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা কার্যত বিচ্ছিন্ন
নেপালে পাহাড় ধস ও আকস্মিক বন্যা, নিহত ৪৭
লাদাখে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক
সর্বশেষ খবর
মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডিতে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৬
মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডিতে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৬
গার্দিওলাকে ২৫০তম জয় উপহার দিলেন হাল্যান্ড
গার্দিওলাকে ২৫০তম জয় উপহার দিলেন হাল্যান্ড
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা কার্যত বিচ্ছিন্ন
ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও কলকাতা কার্যত বিচ্ছিন্ন
কৃষক দল নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ বৃদ্ধা নারীর
কৃষক দল নেতার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ বৃদ্ধা নারীর
সর্বাধিক পঠিত
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media