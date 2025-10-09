তিন মাসে ২ বিলিয়ন ডলার কিনলো বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এর অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১০টি ব্যাংক থেকে ১২১ টাকা ৮০ পয়সা দরে আরও ১০৭ মিলিয়ন ডলার কিনেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সাংবাদিকদের জানান, গত তিন মাসে নিলামের মাধ্যমে মোট ২ দশমিক ০৮৮ বিলিয়ন ডলার কেনা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এখনও পর্যন্ত ১৪ দফা নিলামের আয়োজন করা হয়েছে।
এর আগে গত ৬ অক্টোবর নিলামে ১০৪ মিলিয়ন ডলার কেনা হয়। গত ১৩ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে ডলার কেনা শুরু করে। রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোতে ডলারের সরবরাহ আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ শক্তিশালী করতে কাজে লাগাচ্ছে।
অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা বলছেন, ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার কেনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে স্থিতিশীলতা ধরে রাখছে। তারা মনে করেন, ব্যাংকগুলো থেকে ডলার না কিনলে বাজারে এর দর আরও কমে যেতো— যা প্রবাসী আয় ও রফতানি খাতের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারতো।
একইসঙ্গে, এ পদক্ষেপে রেমিট্যান্স প্রেরক ও রফতানিকারক উভয়পক্ষই সুবিধা পাচ্ছেন। কারণ, ডলারের চাহিদা ও দর নিয়ন্ত্রিত থাকলে তারা তুলনামূলক ভালো হার পেতে পারেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, এই নিলাম প্রক্রিয়া শুধু বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ভারসাম্য রক্ষা করছে না, একইসঙ্গে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনরুদ্ধারেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।