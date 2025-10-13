স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে

দেশের বাজারে আবারও বেড়েছে স্বর্ণের দাম। আন্তর্জাতিক বাজারে পিওর গোল্ড বা তেজাবি স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে স্থানীয় বাজারেও দাম সমন্বয় করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের সভায় নতুন দামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার) থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে।
বাজুসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নতুন দামে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম বিক্রি হবে ১৮,৩২৩ টাকা। এর ফলে প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ১৩ হাজার ৭১৯ টাকা।
নতুন দামের অন্যান্য শ্রেণি: ২১ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম ১৭,৪৯০ টাকা, ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রাম ১৪,৯৯১ টাকা, সনাতন পদ্ধতির প্রতি গ্রাম স্বর্ণ ১২,৪৭৬ টাকা।
রূপার দামও সমন্বয় করা হয়েছে। ২২ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১,৫৩২ টাকা, ২১ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১,৫০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেট প্রতি গ্রাম ১,৪৩৫ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির প্রতি গ্রাম রূপা ১,৩২৬ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ দাম সারা দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর থাকবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ন্যূনতম ৬ শতাংশ মজুরি যোগ করতে হবে। তবে গহনার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরির পার্থক্য থাকতে পারে।
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দরও ঊর্ধ্বমুখী। মার্কিন-চীন বাণিজ্য সংকটের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে মূল্যবান ধাতব বস্তুটির দাম। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩ অক্টোবর দুপুর ১টা নাগাদ স্পট গোল্ডের দাম প্রতি আউন্সে ৪,৬৭.৭৯ ডলার পৌঁছেছে, যা চলতি সেশনের সর্বোচ্চ ৪,৭৮.৫ ডলারের কাছাকাছি। ফিউচার মার্কেটেও স্বর্ণের দাম ২.৩ শতাংশ বেড়েছে।
একই কারণে রূপার দামও সর্বকালের সর্বোচ্চতে পৌঁছেছে। স্পট সিলভার প্রতি আউন্সে ৫১.৬০ ডলারে রেকর্ড করেছে।
দেশীয় বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। গত ৮ অক্টোবর বাজুস ২২ ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি ভরি দাম সমন্বয় করে ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা নির্ধারণ করেছিল। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি দাম তখন ছিল ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৯৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি দাম ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি দাম ১ লাখ ৪২ হাজার ৩০১ টাকা।
রূপার ক্ষেত্রেও ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি দাম ৪,৯৮১ টাকা, ২১ ক্যারেটের ৪,৭৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ৪,৭১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রূপার দাম ৩,৫৬ টাকা ছিল।