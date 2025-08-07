X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মাদক মামলার আসামির পলায়ন

খুলনা প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
ইউসুফ

খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে ইউসুফ (২৩) নামে মাদক মামলার আসামি পালিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোর রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বুধবার দুপুরে তাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

পুলিশ জানায়, বুধবার দুপুরে নগরীর আলমনগর মোড় থেকে ২০টি ইয়াবাসহ ইউসুফকে গ্রেফতার করে খালিশপুর থানা পুলিশ। এ ঘটনায় রাতেই খালিশপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ।

খুলনা মেডিক্যাল কলেজের একটি সূত্র জানায়, ৬ আগস্ট খালিশপুর থানায় দায়ের হওয়া মাদক মামলায় আসামি ইউসুফ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। এরপর বুকে ব্যথা উঠলে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওই সেলে মাকসুদ আলম নামে আরও একজন আসামি চিকিৎসাধীন। রাত সাড়ে ৩টার দিকে মাকসুদ বাথরুমে যাওয়ার কলে বলে। এ সময়ে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কনস্টেবল রাব্বি আলী তালা খুলে দেন এবং তাকে বাথরুমে নিয়ে যান। তবে পুলিশ কনস্টেবল দরজার সেলের তালাটি বন্ধ করতে ভুলে যান। পরে বাথরুম থেকে মাকসুদকে ফেরত নিয়ে আসার পর দেখেন অপর আসামি ইউসুফ সেলে নেই। এ ঘটনায় হাসপাতাল এলাকায় ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. আবু তারেক জানান, প্রিজন সেলের অপর প্রান্তে কারারক্ষীদের স্থান। সেই গেটে তালা না থাকার সুযোগে রাত সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মাদক মামলার আসামি ইউসুফ পালিয়ে যায়। ওই আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ ঘটনায় দায়িত্বরত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পালিয়ে যাওয়া ইউসুফ খালিশপুর থানার আলমনগর মোড়ের শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে।

