নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লো অ্যাম্বুলেন্স, প্রাণ গেলো দোকানির

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স দোকানে ঢুকে পড়লে আরমান আলী (৩০) নামে এক দোকানদার যুবক নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার নাকাই সড়কের ফুটানি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আরমান আলীর বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বড় সাতাইল বাতাইল গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা ভায়া নাকাই সড়কের ফুটানি বাজার এলাকায় দ্রুতগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এ সময় দোকানে থাকা আরমান গুরুতর আহত হন।
তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকাল পৌনে ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরমানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।