X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লো অ্যাম্বুলেন্স, প্রাণ গেলো দোকানির

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৬আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:০১
অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স দোকানে ঢুকে পড়লে আরমান আলী (৩০) নামে এক দোকানদার যুবক নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার নাকাই সড়কের ফুটানি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরমান আলীর বাড়ি গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বড় সাতাইল বাতাইল গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৬টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ-গাইবান্ধা ভায়া নাকাই সড়কের ফুটানি বাজার এলাকায় দ্রুতগামী একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। এ সময় দোকানে থাকা আরমান গুরুতর আহত হন।

তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকাল পৌনে ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরমানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
সড়কে একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যুথামছে না স্বজনদের আহাজারি, চালককে গ্রেফতারের দাবি
কাঁটাবনে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে একজন নিহত, আহত ২
টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
সর্বশেষ খবর
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী এক বছরে অনেক অর্জন হয়েছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা
শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
অর্থনীতিতে গতি ফিরছে, জুলাইয়ে পিএমআই ৬১.৫শিল্প, সেবা ও নির্মাণ খাতে প্রাণচাঞ্চল্য
ব্যালন ডি’অরের ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ
ব্যালন ডি’অরের ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ
আইজিপির সঙ্গে জাতিসংঘের বাংলাদেশ বিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
আইজিপির সঙ্গে জাতিসংঘের বাংলাদেশ বিষয়ক নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাক্ষাৎ
সর্বাধিক পঠিত
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
উড্ডয়নের ১ ঘণ্টা পর ফিরে এলো ব্যাংককগামী বাংলাদেশ বিমান
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media