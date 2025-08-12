ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

গাজীপুরে কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে রোয়া ফ্যাশন লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টা থেকে শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বাসন থানার ভোগড়া বাইপাস (উড়াল সেতু) সংলগ্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করেন।
গাজীপুর শিল্পপুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।’
তিনি আরও জানান, শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রোয়া ফ্যাশন লিমিটেড কারখানা বাসন থানার ভোগড়া বাইপাস এলাকায় অবস্থিত। ওই কারখানায় ১১০০ শ্রমিক কর্মরত আছেন।
শ্রমিকরা জানান, কারখানা স্থানান্তরজনিত অসন্তোষ এবং চলতি বছরের জুলাই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে আজ তারা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করছেন। তারা বকেয়া বেতন এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন।
এর আগে, গত ১১ আগস্ট ১৩ (১) ধারা মোতাবেক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং আর্থিক ক্ষতির কারণ দেখিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেয় কর্তৃপক্ষ।
শ্রমিকদের বিক্ষোভে চৌধুরীবাড়ি এলাকার আরও কয়েকটি কারখানা ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছে বলে জানায় পুলিশ। ঘটনাস্থলে শিল্পপুলিশের দুটি টিম মোতায়েন রয়েছে।
রোয়া ফ্যাশন লিমিটেডের মালিক এনায়েত করিম বলেন, ‘শ্রমিকরা এক মাসের বেতন পাবেন। আমি টাকা পরিশোধ করে দেবো। টাকা পরিশোধ করার জন্য আমি একটি জমি বিক্রি করছি। জমি বিক্রির টাকা পেয়ে বকেয়া পরিশোধ করে দেবো। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিতে হবে।’