X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে অটোমেটিক ভূমিসেবা পদ্ধতি চালু হচ্ছে: উপদেষ্টা

ফেনী প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২২
কর্মশালায় ভূমি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার ও অন্যরা

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘ভূমি নিয়ে ভোগান্তি হয় এটি শতভাগ সত্য। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করতে আমরা কাজ করে চলেছি। এজন্য অটোমেটিক ভূমিসেবা পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে।’

বুধবার (১৩ আগস্ট) বুধবার দুপুরে ফেনী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অটোমেটেড ভূমিসেবা সিস্টেমের তথ্য সন্নিবেশ ও সংশোধন সংক্রান্ত কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমি উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘সফটওয়্যার মানুষ পরিচালনা করে, এজন্য মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে হবে। দেশের বিরোধগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ভূমি। এজন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে যাতে বিরোধ কমে আসে।’

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএনডিপির বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার। আলোচক ছিলেন– ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প পরিচালক পারভেজ হাসান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এমদাদুল হক চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন ফেনী জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম।

ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আয়োজনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কর্মশালায় অংশ নেন।

/এমএএ/
বিষয়:
ভূমি মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
২৮ দিনের বেশি নামজারি পেন্ডিং রাখা যাবে না: ভূমি মন্ত্রণালয়
অবশেষে জুলাইয়ে চালু হচ্ছে ভূমি মালিকানা সনদ
ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অধরাই রয়েছে ‘ভূমি স্মার্ট কার্ড’
সর্বশেষ খবর
ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে ইরানে আটক ২১ হাজার
ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধের জেরে ইরানে আটক ২১ হাজার
শিক্ষকদের কর্মসূচি: বিভিন্ন পয়েন্টে যান চলাচল বন্ধ, নগরবাসীর ভোগান্তি
শিক্ষকদের কর্মসূচি: বিভিন্ন পয়েন্টে যান চলাচল বন্ধ, নগরবাসীর ভোগান্তি
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের তিন মামলায় বাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ
শেখ হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের তিন মামলায় বাদীদের সাক্ষ্য গ্রহণ
সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে কড়া নিরাপত্তা
সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে কড়া নিরাপত্তা
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media