বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
রাজশাহীতে কোল্ড স্টোরেজে ডাকাতির ঘটনায় ২ জন গ্রেফতার

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০
ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার দুই জন

রাজশাহীর মোহনপুরের দেশ কোল্ড স্টোরেজে সংঘবদ্ধ ডাকাতির ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকার আশুলিয়া ও গাজীপুরের কোনাবাড়ি থেকে সাজেদুল শেখ ও রুবেল নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে রাজশাহী নগরীর উপশহরে সিআইডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার এএএম হুমায়ুন কবীর।

তিনি বলেন, ‘গত ৭ আগস্ট রাজশাহীর মোহনপুরের দেশ কোল্ড স্টোরেজে শ্রমিকদের হাত-পা বেঁধে ৬৬ লাখ টাকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, তামার তার ও নগদ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর সিআইডি তদন্ত শুরু করে। ওই দুই জনকে গ্রেফতার করে চুরির কাজে ব্যবহৃত মালামাল উদ্ধার করা হয়। তাদের আদালতে পাঠিয়ে রিমান্ড চাওয়া হবে। রিমান্ড মঞ্জুর হলে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’

গ্রেফতারকৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সিআইডি পুলিশ সুপার বলেন, ‘সিরাজগঞ্জের বেলকুচির বাবা ও ছেলে সাদেক ও হাসান বর্তমানে ঢাকায় থেকে এই ডাকাত দল পরিচালনা করে। তাদের নেতৃত্বে অন্তত ৫০ জনের একটি দল ট্রাক নিয়ে সারা দেশের কলকারখানা থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, তামার তার ডাকাতি করে। এই দলেরই ১৪ জন রাজশাহী দেশ কোল্ড স্টোরেজে ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল। বাকিদের গ্রেফতারে কাজ চলছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাজশাহীতে ডাকাতিতে অংশ নেওয়া ডাকাত দলের আট সদস্য নাটোর চিনিকলে ডাকাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল৷ এই গ্রুপটি রংপুর চিনিকলে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

‘এই ডাকাত চক্রের সদস্যদের অধিকাংশ সিরাজগঞ্জের। তারা ঢাকায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। এই চক্রের দুইজন সারা দেশে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। পরে দলের প্রধান বাবা ও ছেলে ডাকাতির স্থান নির্ধারণ করে জানিয়ে দেয়। একটা ডাকাতির ঘটনায় ১০ থেকে ১৫ জন অংশ নেয়। এর বিনিময়ে প্র্যতেকে ১৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পায়।’

সিআইডি জানিয়েছে, ডাকাতির জন্য তারা দুটি নম্বরবিহীন পিকাপ ভ্যান ব্যবহার করে। একটা মোবাইল ও সিম একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়। এই দলের সদস্যদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে।

বিষয়:
ডাকাতি
