শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
শেখ হাসিনা পালিয়ে না গেলে হয়তো আমাকে আয়নাঘরে থাকতে হতো: মাসউদ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২২আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২২
বক্তব্য দিচ্ছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ

‘যদি ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে পালিয়ে না যেতো তাহলে হয়তো আমাকে এতদিনে মাটির নিচে কিংবা আয়নাঘরে থাকতে হতো। গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে বলেই আমি আজ আপনাদের সামনে এসে কথা বলতে পারছি’ বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বেলা ১২টায় হাতিয়ার চেয়ারম্যান ঘাট এলাকায় নদী ভাঙনকবলিত এলাকায় জিওব্যাগ ডাম্পিং কাজ পরিদর্শন শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

সমাবেশে হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমি আপনাদের সন্তান। আমি আপনাদের কাছে কখনও ভোট চাইতে আসবো না। কখনও বলবো না, আপনারা আমাকে ভোট দেন। আপনারা যদি আমার থেকে যোগ্য কাউকে প্রার্থী হিসেবে পান তবে তাকে সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এটাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবুও আমি চাইবো, অবহেলিত এই হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়ন হোক। যিনি হাতিয়া দ্বীপের উন্নতি করতে পারবেন, আপনারা তাকেই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।’

নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে না জড়ানোর জন্য উপস্থিত সবাইকে ওয়াদা করিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনারা সবাই আমার কাছে ওয়াদা করেন, নিজেরা নিজেদের মধ্যে কেউ হানাহানি মারামারি করবেন না। বিএনপি-জামায়াত কিংবা এনপিপি যে যে দলই করুক, আমরা যদি নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করি, অরাজকতার সৃষ্টি করি তাহলে সারা দেশের মানুষ আমাদের খারাপ ভাববেন।’

হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়নের পরিকল্পনা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সরকারের কোনও মন্ত্রী-উপদেষ্টা কিংবা কোনও কিছুতেই নেই। আমার বিশেষ কোনও ক্ষমতাও নেই। আপনারা যেমন আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা আমার কাছে শেয়ার করেন তেমনি আমিও আপনাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো সরকারের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের জানাই। তাদের অনুরোধ করে আপনাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প আনার চেষ্টা করি।

‘আমার নিজের চাচা-খালারাও অসংখ্যবার নদী ভাঙনের শিকার হয়ে সবকিছু হারিয়েছেন। নদীভাঙনের কষ্ট আমি বুঝি। হাতিয়াতে বিনিয়োগের জন্য এ মাসের শেষের দিকে জাপান থেকে একটি টিম পরিদর্শন করতে আসবে। আমরা যদি ঠিকভাবে কাজ করার সুযোগ পাই, আগামী ৫ বছরের মধ্যে হাতিয়া দ্বীপ সেন্টমার্টিন থেকেও সুন্দর হবে।’

এ সময় জাতীয় নাগরিক পার্টির নোয়াখালীর সংগঠক কাজী তানভীর, ইয়াছিন আরাফাত, মেহেদী হাসান সীমান্ত, হাতিয়া উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী শামসুল তিব্রিজসহ অন্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
