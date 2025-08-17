মহানন্দায় ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দা নদীর বন্যার পানিতে ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকাল সোয়া ৩টার দিকে স্বজনরা তাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মৃত শিশুরা হলো– চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের চরমহনপুর চকপাড়া এলাকার খোকনের ছেলে আরিয়ান (৪); একই এলাকার লিটনের ছেলে তাহমিদুর রহমান রিহান (৭)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মহানন্দা নদীর বন্যার পানিতে চকপাড়া এলাকার কিছু অংশ তলিয়ে গেছে। সেখানে নিয়মিত স্থানীয়রা গোসল করেন। দুপুর আড়াইটার দিকে বাড়ির পাশের পানিতে মাছ ধরতে ও গোসল করতে নামে ওই দুই শিশু। একপর্যায়ে তারা পানিতে ডুবে যায়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তবে তার আগেই তাদের মৃত্যু ঘটে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডা. মুনিরা জানান, পানিতে ডুবে যাওয়া দুই শিশুকে জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তারা মারা যায়।
আহাজারি করে আরিয়ানের মা রোজিনা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে কখনও নদীতে গোসল করতে যেত না। আজকে তার চাচাতো ভাই তাকে ডেকে নিয়ে যায়। মাছ ধরতে গিয়ে তারা দুই জনই মারা গেলো। আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেলো!’
চাচা রবিউল ইসলাম বলেন, ‘পানি বাড়ায় বাড়ির কাছাকাছি পানি চলে এসেছে। তারা দুজন খেলা করছিল। এ সময় হঠাৎ কখন পানিতে তলিয়ে যায়, তা বুঝতে পারেনি কেউ। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলেও তাদের পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে হঠাৎ করে একজন তাদের মরদেহ দেখতে পান।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান জানান, মহানন্দা নদীর বন্যার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অপমৃত্যুর মামলা করা হবে। এরপর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।