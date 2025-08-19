X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
জাহাজ থেকে পড়ে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৩
সাগরে জাহাজ (ফাইল ছবি)

বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজের দুই দিন পর আনোয়ার আজম (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর ২টায় সাগর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট বিএন শাকিব মেহবুব এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘রবিবার (১৭ আগস্ট) নবাব অ্যান্ড কোম্পানির সুপারভাইজার আনোয়ার আজম একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দুর্ঘটনাক্রমে পড়ে যান। তিনি চট্টগ্রাম বহির্নোঙরের আলফা অ্যাকরেজ সমুদ্র এলাকায় পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন।

‘জাহাজ কর্তৃপক্ষ কোস্ট গার্ডের শরণাপন্ন হয়। তাৎক্ষণিকভাবে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা উচ্চগতি সম্পন্ন বোট এবং সমুদ্রে অবস্থানরত জাহাজের সমন্বয়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। মঙ্গলবার দুপুর ২ টায় কোস্ট গার্ড উদ্ধারকারী দল সাগর থেকে ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে।’

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
