মোটরসাইকেলে কাভার্ডভ্যানের চাপায় শ্যালিকা-দুলাভাই নিহত

রংপুর প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৫আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৫
মোটরসাইকেলে কাভার্ডভ্যানের চাপায় শ্যালিকা-দুলাভাই নিহত

মোটরসাইকেলে কাভার্ডভ্যান চাপায় শ্যালিকা-দুলাভাই নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে রংপুর নগরীর তাজহাট মেট্রোপলিটন থানার কাছে। এ ঘটনায় পুলিশ কাভার্ডভ্যান চালককে আটক করেছে।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাজহাট থানার ওসি শাহাজাহান আলী।

নিহতরা হলেন– নগরীর বিনোদপুর এলাকার তরিকুল ইসলাম পাপ্পুর মেয়ে পান্না এবং নগরীর বালাপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার আলীর ছেলে আসাদুল ইসলাম আসাদ (৪০)।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার বিকালে শ্যালিকা পান্নাকে মোটরসাইকেলে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছিলেন দুলাভাই আসাদুল। সে সময় কাভার্ডভ্যান মোটরসাইকেলকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় শ্যালিকা তানিমা আক্তার পান্না। খবর পেয়ে পুলিশ ও এলাকাবাসী গুরুতর আহত অবস্থায় আসাদকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে তাজহাট থানার ওসি জানান, দুজনের মরদেহ রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যান চালক সাদ্দাম হোসেনকে (২৫) আটক করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল দুর্ঘটনা
