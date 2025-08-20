X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
ওষুধ কিনতে এসে আটক নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা

যশোর প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪
আটক মহিউদ্দিন রিমন

ওষুধ কিনতে এসে স্থানীয়দের হাতে পাকড়াও হয়েছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা মহিউদ্দিন রিমন। তিনি যশোর সরকারি সিটি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে শহরের লালদীঘি পাড় থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে কোতয়ালি থানা পুলিশ তাকে বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে।

যশোর কোতয়ালি থানার ইন্সপেক্টর কাজী বাবলুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, মহিউদ্দিন রিমনের বিরুদ্ধে বিএনপি অফিস ভাঙচুরের একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সেই মামলায় তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে এবং অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বুধবার দুপুরে মহিউদ্দিন রিমন তার অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে লালদীঘি পাড়ের একটি ফার্মেসিতে এসেছিলেন। এ সময় স্থানীয় কিছু লোক তাকে চিনতে পেরে ঘিরে ধরেন। একপর্যায়ে তারা তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে থানায় নিয়ে যায়।

