বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না: মুফতি রেজাউল করীম

ফেনী প্রতিনিধি
২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৫
বক্তব্য দিচ্ছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাইয়ের পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘সংখ্যানুপাতিক (পিআর) ভোটপদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সব দলের প্রতিনিধি সংসদে যেতে পারবেন, ক্ষমতার ভারসাম্য আসবে এবং প্রতিটি ভোটের মর্যাদা রক্ষা পাবে।’

মঙ্গলবার বিকালে ফেনী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ফেনী জেলা শাখা আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সমাবেশে সতর্ক করে বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি, রাষ্ট্র সংস্কার ও দৃশ্যমান বিচার কার্যকর না করে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করলে তা হবে জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি এসব পদক্ষেপ দ্রুত চূড়ান্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি।’

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি মাওলানা গাজী এনামুল হক ভূইঁয়া এবং সঞ্চালনা করেন জেলা সেক্রেটারি মাওলানা একরামুল হক ভূইঁয়া। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।

/এমএএ/
বিষয়:
নির্বাচনইসলামী আন্দোলনচরমোনাই পীর
