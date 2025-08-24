X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন

রাজশাহী প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৮আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২০:১৮
রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বিতরণ করেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনে সাত শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি পদে এদিন কেউ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি। রবিবার (২৪ আগস্ট) বিকালে রাকসু, হল ছাত্র সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

এই সাত জনের মধ্যে পাঁচ জন রাকসুর পাঁচটি পদে এবং দুজন দুটি পৃথক হলের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

রাকসুর পাঁচটি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীরা হলেন– সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সজিবুর রহমান, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে ক্রপ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী শফিউল কালাম, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক পদে ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী রেদওয়ানুল হক ইমন, নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে নিশা আক্তার এবং নির্বাহী সদস্য পদে লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী স্বাধীন খন্দকার।

এ ছাড়া খালেদা জিয়া হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিএস পদে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদা খাতুন এবং হবিবুর রহমান হল ছাত্র সংসদে এজিএস পদে আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সুমন আহমেদ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পরিমাণ কম হওয়ার বিষয়ে রাকসু প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মনোনয়নপত্র সংগ্রহের আজ (রবিবার) প্রথম দিন হওয়ায় হয়তো শিক্ষার্থীরা এখনও পর্যবেক্ষণ করছেন। এ ছাড়া সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পুনর্বহালের দাবিতে আজ (রবিবার) দুপুর পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মারীদের অনেকে কর্মবিরতি পালন করেছেন। এটারও একটা প্রভাব মনোনয়নপত্র সংগ্রহের ওপরে পড়তে পারে।’

এর আগে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী রবিবার (২৪ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামের নিচতলায় অবস্থিত রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন।

সরেজমিন দেখা যায়, রিটার্নিং কর্মকর্তাদের আলাদা অফিস না থাকায় রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে বসছেন তারা। সেখান থেকেই মনোনয়নপত্র বিতরণ করছেন। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে ছয় জন শিক্ষক রয়েছেন। প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে রয়েছেন রাকসুর কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেতাউর রহমান। এ ছাড়া রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছেন অধ্যাপক নুরুল মোমেন, অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক শামীমা নাসরিন সীমা, অধ্যাপক আব্দুল খালেক এবং অধ্যাপক মাহবুবুল ইসলাম। হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য হলগুলোতে পৃথকভাবে দুই জন করে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা কাজ করছেন।

গত ১৯ আগস্ট দিবাগত রাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ছাত্র ভোটার ১৫ হাজার ১৫১ জন এবং ছাত্রী ভোটার ৯ হাজার ৭৪১ জন। মোট ভোটারের ৬১ শতাংশ ছাত্র এবং ৩৯ শতাংশ ছাত্রী ভোটার রয়েছেন।

সর্বশেষ ২০ আগস্ট পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ চলবে ২৪ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত। এই তিন দিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামের নিচতলায় অবস্থিত প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন পদপ্রার্থী হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা।

এ ছাড়া ২৭ ও ২৮ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল, ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ এবং ওইদিনই ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হওয়ার কথা।

 

/এমএএ/
বিষয়:
রাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
রাবিতে পোষ্য কোটা ইস্যুতে কর্মবিরতি স্থগিত
রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু
রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হলেন নজরুল ইসলাম
সর্বশেষ খবর
রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মজিজ্ঞাসার এখনই সময়: টিআইবি
রাজনৈতিক দলগুলোর আত্মজিজ্ঞাসার এখনই সময়: টিআইবি
মার্কিন বশ্যতা মানবে না ইরান: খামেনি
মার্কিন বশ্যতা মানবে না ইরান: খামেনি
ঢাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন করলেন ডিএনসিসি প্রশাসক
ঢাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন করলেন ডিএনসিসি প্রশাসক
রুমিন ফারহানাকে আইনের আওতায় আনার দাবি এনসিপি নেতা আতাউল্লাহর
ইসিতে মারামারিরুমিন ফারহানাকে আইনের আওতায় আনার দাবি এনসিপি নেতা আতাউল্লাহর
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
ভারত ও চীনের ঘনিষ্ঠতা এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ?
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media