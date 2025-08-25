গ্রেফতারের পর তৌহিদ আফ্রিদিকে বরিশাল থেকে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দায়ের করা হত্যা মামলায় বরিশালে গ্রেফতার কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদিকে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে।
রবিবার (২৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল মহানগরের নগরের বাংলা বাজার এলাকার রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের পাশের একটি বাড়ি থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাকে যাত্রাবাড়ী থানায় করা হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।
গ্রেফতার তৌহিদ আফ্রিদি মাই টিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীর ছেলে। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানায় বাবা-ছেলেসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করা হয়। এ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আসামি। মামলায় ১১ নম্বর আসামি তৌহিদ আফ্রিদি এবং ২২ নম্বর আসামি তার বাবা নাসির উদ্দিন। গত ১৭ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার ওই হত্যা মামলায় নাসির উদ্দীনকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গুলশান থেকে গ্রেফতারের পরদিন রিমান্ডে নেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, রবিবার রাতে ঢাকা থেকে সিআইডির একটি দল বরিশাল পুলিশের সহায়তায় তৌহিদ আফ্রিদিকে গ্রেফতার করেছে। পরে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।