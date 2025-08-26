সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকা থেকে ৮৫০ কেজি কাকড়া জব্দ

খুলনার সুন্দরবনসংলগ্ন কয়রায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের ৮৫০ কেজি অবৈধভাবে শিকার করা কাঁকড়া জব্দ হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকালে এ কাকড়া জব্দ হয়।
কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসির ইবনে মুহসীন মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বিকাল ৩টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন কয়রা কর্তৃক সুন্দরবনের কপোতাক্ষ নদীর ঘড়িলাল বাজার সংলগ্ন ঘাট এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
‘অভিযান চলাকালে ওই এলাকায় একটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের বোট তল্লাশি করে সুন্দরবন থেকে আহরিত প্রায় ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ৮৫০ কেজি অবৈধ কাঁকড়া জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কাঁকড়া পাচারকারীরা বোট ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’
জব্দ করা কাঁকড়াগুলোর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোবাদক ফরেস্ট অফিসের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানান তিনি।