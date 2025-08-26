হত্যা মামলায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড, একজনের যাবজ্জীবন

X
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৯আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৯
চট্টগ্রাম নগরীর ইপিজেড থানা এলাকায় মাহফুজুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রামের তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ নিশাদুজ্জামানের আদালত এই রায় দেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো– তানভীর মোহাম্মদ সজীব ও মো. হৃদয়। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আহসান ওরফে ইয়াছিন। তানভীর ও হৃদয়কে ২৫ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং আহসানকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

রায়ের সময় তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিল। পরে তাদের সাজা পরোয়ানা মূলে কারাগারে পাঠানো হয়।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এমএএম আজাদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ইপিজেড থানা এলাকায় মাহফুজুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রমাণিত হওয়ায় দুজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।’

আদালত সূত্র জানিয়েছে, ২০২০ সালের ২ মে সকালে নগরীর ইপিজেড থানাধীন নিউমুরিং এলাকায় শাহীন শাহ টাওয়ারের পাশে একটি ঘর থেকে মাহফুজুর রহমানের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ২০২২ সালের ২৫ জানুয়ারি ৩০২ ধারায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

হত্যামৃত্যুদণ্ডযাবজ্জীবন কারাদণ্ড
