শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে: ‍আমির খসরু

বরিশাল প্রতিনিধি
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৯আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:২৯
বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিধি নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার নির্বাচিত করবেন। যারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। জবাবদিহিতা থাকবে।’

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের উদ্যোগে মেলার স্টল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সময় বলেন, ‘আমরা নির্বাচিত সরকারের জন্য অপেক্ষা করছি। নির্বাচিত সরকারের জন্যই ব্যবসায়ীদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। যাতে জনগণ আমাদের সমর্থন দেয়, সেই প্রস্তুতি আগেভাগেই গ্রহণ করা হচ্ছে। যাতে প্রথম দিন থেকে দেশের মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি।’

শিল্পপণ্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, ‘একটি গ্রামে একটি পণ্য তৈরি হবে। যে পণ্য ওই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনে কাজ করবে। এতে ওই গ্রাম অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। এ জন্য কীভাবে ব্যবসায়ীদের সমস্যা ও চাহিদা কীভাবে পূরণ করা যায়, আগামী দিনগুলোতে তা বোঝার চেষ্টা করছি। এ অঞ্চলে সহায়তা দিলে চাহিদা এবং উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে।’

এর আগে জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। পরে ১২টি স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিরা।

উপস্থিত ছিলেন– বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও জিয়া উদ্দিন হায়দারসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

বিকালে বিভাগের ছয় জেলার ব্যবসায়ীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে মতবিনিময় সভা।

/এমএএ/
বিষয়:
বিএনপিআমির খসরু মাহমুদ চেীধুরী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
