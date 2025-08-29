ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে অভিযান চালিয়ে ৫৭৬টি ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার রাতে বিজয়নগর উপজেলার কালাছড়া থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।
আটক দুজন হলো– ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পূর্ব মেড্ডা এলাকার মৃত মজনু মিয়ার ছেলে আরিয়ান খন্দকার (২৬) এবং নুর আলী মিয়ার ছেলে আশিকুর রহমান (২৬)।
সরাইল ব্যাটালিয়ন ২৫ বিজিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার কালাছড়া নামক এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৫৭৬টি ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করা হয়। জব্দ করা মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামালসহ আসামিদের বিজয়নগর থানায় মামলা দায়ের করে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবি আরও জানায়, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান রোধে বিজিবির অভিযান চলমান থাকবে।