X
শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৪আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৪
আটক দুই জন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে অভিযান চালিয়ে ৫৭৬টি ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি। বৃহস্পতিবার রাতে বিজয়নগর উপজেলার কালাছড়া থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়।

আটক দুজন হলো– ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের পূর্ব মেড্ডা এলাকার মৃত মজনু মিয়ার ছেলে আরিয়ান খন্দকার (২৬) এবং নুর আলী মিয়ার ছেলে আশিকুর রহমান (২৬)।

সরাইল ব্যাটালিয়ন ২৫ বিজিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার কালাছড়া নামক এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৫৭৬টি ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করা হয়। জব্দ করা মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য মালামালসহ আসামিদের বিজয়নগর থানায় মামলা দায়ের করে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজিবি আরও জানায়, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান রোধে বিজিবির অভিযান চলমান থাকবে।

/এমএএ/
বিষয়:
মাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
দেশে কোনও বৈধ সিসা বার নেই: ডিএনসি
সীমান্তে যৌথ অভিযানে কারেন্ট জাল ও মাদক জব্দ
নি‌র্বিঘ্নে মাদক ব‌্যবসা চালা‌তে বা‌ড়ি‌তে ১৫টি সি‌সি ক্যামেরা, টাস্ক‌ফো‌র্সের অভিযা‌ন
সর্বশেষ খবর
‘বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার দিকে হাঁটছে’
‘বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার দিকে হাঁটছে’
বৃষ্টি নিয়ে যে বার্তা দিলো আবহাওয়া অফিস
বৃষ্টি নিয়ে যে বার্তা দিলো আবহাওয়া অফিস
রামেকের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় নেদারল্যান্ডস থেকে এলো ২৫০০ অ্যাল্টেপ্লেস ইনজেকশন
রামেকের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় নেদারল্যান্ডস থেকে এলো ২৫০০ অ্যাল্টেপ্লেস ইনজেকশন
কূটনৈতিক বরফ গলার ইঙ্গিত, হাই কমিশনার নিয়োগ দিলো ভারত-কানাডা
কূটনৈতিক বরফ গলার ইঙ্গিত, হাই কমিশনার নিয়োগ দিলো ভারত-কানাডা
সর্বাধিক পঠিত
শুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণশুরু হচ্ছে শেষবারের মতো শুনানি, সংকট কাটবে নাকি বাড়বে
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
উপদেষ্টা হওয়ার আশায় ২০০ কোটি টাকার চেক, দুদকের জালে চিকিৎসক
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক এমডিসহ ইসলামী ব্যাংকের চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media