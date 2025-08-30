X
ফ্যাসিস্টমুক্ত দেশে প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে: তারেক রহমান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
তারেক রহমান (ফাইল ছবি)

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে নির্যাতন সহ্য করে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সামনে এসেছে।’

শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকালে ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হল তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী দলের প্রতিনিধি সমাবেশে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি মৃগেন হাগিদকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী দলের প্রতিনিধি সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা সমাবেশে বক্তব্যে তারেক রহমান আরও বলেন, ‘রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফায় দল-মত-জাতি-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সবার সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ।’

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে বানচাল করতে একটি উগ্রবাদী গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে।’

এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বিজন ক্রান্তি সরকার, ময়মনসিংহ বিভাগীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবলু, সদস্যসচিব রোকনুজ্জামান সরকার রোকনসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতীযগোষ্ঠী দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

প্রতিনিধি সমাবেশকে সফল করতে দুপুরের পর থেকে মিছিল নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর ১৮টি প্রতিনিধি দলের নেতাকর্মীরা।

বিষয়:
বিএনপিতারেক রহমানক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
