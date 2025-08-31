চবিতে সংঘর্ষ: গুরুতর আহত এক শিক্ষার্থীকে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত এক শিক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। তার নাম নাইমুল ইসলাম। তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী। বর্তমানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই শিক্ষার্থীর ভাসকুলার ইনজুরি হয়েছে। এ কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিতে হবে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) রাতে চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ১৪৫ জন চট্টগ্রাম নগরীর সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে বর্তমানে ১৪ জন চিকিৎসাধীন আছেন। তাদের ১১ জন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ২ জন পার্ক ভিউ হাসপাতালে এবং একজন ন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আহতদের মধ্যে দুই জন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে একজন পার্ক ভিউ হাসপাতালে, অপরজন ন্যাশনাল হাসপাতালে। ন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীর অবস্থা গুরুতর। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় হস্তান্তর করা হচ্ছে।’
সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, আহত ১৪৫ জনের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৭৮ জন, বেসরকারি পার্ক ভিউ হাসপাতালে ৪৩ জন এবং ন্যাশনাল হাসপাতালে ২৪ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে চবিতে দুই দফায় সংঘর্ষে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন।