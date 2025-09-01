X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত আরও ৬৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে ২৮ জন এবং চিকুনগুনিয়ায় ৪১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৮ জন, বিআইটিআইডিতে ৪ জন, চট্টগ্রাম সিএমএইচে ১ জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২ জন এবং বেসরকারি হাসপাতালে ৩ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, চট্টগ্রামে চলতি বছর ১ হাজার ৬০৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১৫ জন। গেল আগস্ট মাসে আক্রান্ত হন ৭০৫ জন। চলতি বছর মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৮২৩ জন নগরীর এবং ৭৮৫ জন জেলার অন্য এলাকার বাসিন্দা। এ ছাড়াও আক্রান্তদের মধ্যে ৮৫৪ জন পুরুষ, ৪৮৮ জন নারী ও ২৬৬ জন শিশু রয়েছে।

অপরদিকে, চলতি বছর চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৮৮৪ জন। এর মধ্যে শিশু ২০১ জন, পুরুষ ১ হাজার ৫৩৪ জন, নারী ১ হাজার ১৪৯ জন।

চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ে ৭৮৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে সীতাকুণ্ডে ২৭৯, বাঁশখালীতে ১৪৮, আনোয়ারায় ৭০, লোহাগাড়ায় ৬৭, সাতকানিয়ায় ৫২, রাউজানে ৩০, কর্ণফুলীতে ২৫, হাটহাজারীতে ২৩, চন্দনাইশে ২০, পটিয়ায় ১৯ জন, মীরসরাইয়ে ১৫ জন, বোয়ালখালী ও ফটিকছড়িতে ১০ জন করে, রাঙ্গুনিয়ায় ও সন্দ্বীপে ৯ জন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে।

২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৪ হাজার ৩২৩ জন এবং মারা গেছেন ৪৫ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্ত হন ১৪ হাজার ৮৭ জন এবং মারা গেছেন ১০৭ জন। ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৫ হাজার ৪৪৫ জন এবং মারা যান ৪১ জন।

/এমএএ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেট
আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে কেঁপেছে পাকিস্তানও
বাংলাদেশ ও আইসিআরসি’র মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের আশ্বাস 
মোদিকে ‘মহামহিম প্রধানমন্ত্রী’, ‘প্রিয় বন্ধু’ সম্বোধন পুতিনের
ঢাকায় আসছেন টিআই চেয়ারপারসন ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়া
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media