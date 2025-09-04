X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বগি লাইনচ্যুত: ৫ ঘণ্টা পর ডাউন লাইনে চলছে ট্রেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত বগিটি অপসারণ করে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে তিতাস কমিউটার ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার পাঁচ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আশুগঞ্জের তালশহর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী ওই ট্রেনের একটি বগির দুটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এরপরে ডাউনলাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ এক লাইনে বন্ধ হয়ে যায়। তবে আপলাইন চালু থাকায় বিকল্পপন্থায় ট্রেন চলাচল করছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার অশোক চন্দ্র দাস জানান, দু্র্ঘটনাকবলিত বগিটি উদ্ধারে আখাউড়া জংশনে খবর পাঠানো হয়। পরে আখাউড়া জংশন থেকে উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত বগিটি অপসারণ করার পর ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

