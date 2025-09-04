X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়া ভূমি কর্মকর্তাকে আটকে রেখে স্ট্যাম্পে সই নিয়েছে দখলদাররা

বগুড়া প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৪
উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়া ভূমি কর্মকর্তাকে আটকে রেখে স্ট্যাম্পে সই নিয়েছে দখলদাররা

বগুড়ার ধুনটে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে গিয়ে নিমগাছি ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সন্ত্রাসীদের মারধরের শিকার হয়েছেন। এ সময় মব সৃষ্টি করে আটকে রেখে মুচলেকা লেখা স্ট্যাম্পে তার সই নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, বুধবার বিকালে উপজেলার পিরাপাট বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হচ্ছে।

অভিযোগে জানা গেছে, ধুনট উপজেলার জয়শিং-বগুড়া সড়কের পিরাপাট বাজার এলাকায় সুকলু মিয়া ও তার ভাইদের সাড়ে ছয় শতক জমি ছিল। বগুড়া সড়ক ও জনপথ বিভাগ রাস্তা নির্মাণের জন্য গত ২০০৪ সালে জমিটি অধিগ্রহণ করে। সুকলু মিয়া অধিগ্রহণ করা ওই জমির মূল্য বাবদ ২০ হাজার ৬১৬ টাকা ৭৫ পয়সা উত্তোলন করেছেন। সড়ক নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা অবশিষ্ট জমিতে সুকলু মিয়া ও তার সহযোগী শাহাদুল হোসেন মন্ডল, গোদা মন্ডল, আব্দুল কাফী, সফিকুল ইসলাম, ইংরেজ উদ্দিন ও কালুমিয়া অবৈধভাবে দখল করে সেখানে ঘর নির্মাণ করেন। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

এলাকাবাসীর পক্ষে ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম প্রতিকার চেয়ে ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগ দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগের সত্যতা পেয়ে সড়কের জায়গায় অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার জন্য সুকলু মিয়া ও তার সহযোগীদের নির্দেশ দেন। তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করে সড়কের জায়গায় আরও স্থাপনা নির্মাণ করেন। ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দিতে বুধবার নিমগাছি ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনকে নির্দেশ দেন।

আনোয়ার হোসেন জানান, তিনি বুধবার বিকাল ৪টার দিকে পিরাপাট বাজার এলাকায় গিয়ে অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় সুকলু ও তার সহযোগীসহ অন্তত ৪০ জনের সন্ত্রাসী বাহিনী মব সৃষ্টি করে তাকে ঘিরে ধরে। তাকে মারধর ও অবরুদ্ধ করে। এরপর ৩০০ টাকা মূল্যমানের সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেয়।  প্রায় তিন ঘন্টা পর সন্ধ্যা ৭টার দিকে খবর পেয়ে ধুনট থানার ওসি সাইদুল আলম ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলে ভূমি কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে ওসি সই নেওয়া স্ট্যাম্পটি জব্দ করেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধুনট থানার ওসি জানান, তারা যাওয়ার আগেই ভূমি কর্মকর্তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে মারপিট করা হয়নি; ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে। স্ট্যাম্পে লিখে নেওয়া মুচলেকা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা দিলে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খৃষ্টফার হিমেল রিছিল জানান, একজন সরকারি কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত ও জিম্মি করে স্ট্যাম্পে সই নেওয়া দুঃখজনক। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ধুনট থানায় মামলা করা হচ্ছে।

/এমএএ/
বিষয়:
উচ্ছেদ অভিযান
সম্পর্কিত
বাঁকখালী নদীর তীরে উচ্ছেদ অভিযানে হামলা, মাথা ফেটেছে পুলিশ সদস্যের
গাজীপুরের শ্রীপুরে উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের হামলা, সার্ভেয়ার আহত
ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে বনভূমি পুনরুদ্ধার, ৬১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media