চবিতে সংঘর্ষ: গ্রেফতার ৮ জনের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৬আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৬
গ্রেফতার ৮ জন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার ৮ জনকে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুন নাহারের আদালতে রিমান্ড আবেদনের শুনানির দিন ধার্য ছিল। এ দিন গ্রেফতার ৮ জনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন– ইমরান হোসেন (৩৫), হাসান ওরফে হাসাইন (২২), রাসেল ওরফে কালো রাসেল (৩০), আলমগীর (৩৫), নজরুল ইসলাম (৩০), জাহেদ (৩০), আরমান (২৪) ও দিদারুল আলম (৪৬)। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জোবরা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফজলে হোসেন রাব্বি বলেন, ‘চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা ৮ জনের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। রবিবার রিমান্ড শুনানির জন্য দিন ধার্য থাকায় ৮ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হাটহাজারী থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন আদালত।’

৩০ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট সংলগ্ন একটি ভবনের ভাড়াটিয়া এক ছাত্রীর সঙ্গে ভবনের নিরাপত্তারক্ষীর তর্কের জেরে গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় ছাত্ররা। ওইদিন রাতে এবং পরদিন ৩১ আগস্ট দিনের বেলায় পুনরায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় শিক্ষার্থী, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য, উপ-উপাচার্যসহ কয়েকশ আহত হন। ঘটনার দুই দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দফতরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার আবদুর রহিম বাদী হয়ে স্থানীয় যুবলীগ কর্মী মো. হানিফকে প্রধান আসামি করে ৯৫ জনের নাম উল্লেখসহ এক হাজার জনকে অজ্ঞাত আসামি করে এ মামলা দায়ের করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
