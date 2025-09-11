X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২২
বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করছেন শ্রমিকরা

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শিন ইউয়েন নামে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন আটকা পড়ে যানজট সৃষ্টি হয়।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গাজীপুরের দিঘিরপাড় এলাকায় শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, গত আগস্ট মাসের বেতন, নাইট বিল, টিফিন বিল, ইনসেনটিভ বোনাস, হাজিরা বোনাস বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পরিশোধ করার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেতন দেয়নি। সকালে দুই শতাধিক শ্রমিক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও  যাত্রীরা।

দ্রুত তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করা হলে তারা আবারও আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক ফারুকুল আলম জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিয়ে কারখানার দিকে ফিরে যান। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুলিশ কারখানার সামনে অবস্থান করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ কারখানার সামনে এবং আশপাশে অবস্থান করছে।

এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

/এমএএ/
বিষয়:
গার্মেন্টস শ্রমিক
সম্পর্কিত
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি
রাজধানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
সর্বশেষ খবর
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
জাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু, উপস্থিতি কম
জাকসুর ভোটগ্রহণ শুরু, উপস্থিতি কম
ট্রাম্পের প্রচারণা চালানো চার্লি কার্ককে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি করে হত্যা
ট্রাম্পের প্রচারণা চালানো চার্লি কার্ককে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি করে হত্যা
বৃষ্টি বিঘ্নিত টি-টোয়েন্টিতেও ধরাশায়ী ইংল্যান্ড
বৃষ্টি বিঘ্নিত টি-টোয়েন্টিতেও ধরাশায়ী ইংল্যান্ড
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media