বাগছাস মব সৃষ্টি করে শিবিরের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে: মাজহারুল ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্র শিবিরের জিএস প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম বলেছেন, নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করে বাগছাস মব সৃষ্টির মাধ্যমে শিবিরের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জাকসু নির্বাচন চলাকালে তিনি এই অভিযোগ করেন।
মাজহারুল বলেন, জামায়াতের প্রতিষ্ঠান থেকে ওএমআর মেশিন আনার বিষয়টি সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। ওই কোম্পানির সিইও বিএনপির।
ছাত্রদলের অভিযোগকে দায় চাপানোর রাজনীতি আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তাজউদ্দীন হলে ছাত্রদল কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করেছে, সেই দায় শিবিরের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে মব সৃষ্টি করেছে।
সকাল ৯টায় শুরু হওয়া ভোটগ্রহণ চলবে ৫টা পর্যন্ত। এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৭৪৭ জন। বিভিন্ন পদে মোট ১৭৮ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমোদন পেয়েছেন। এর মধ্যে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ৯ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে ৬ জন এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১০ জন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি হলের ২২৪টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে ১০টি ছাত্রী হল ও ১১টি ছাত্র হল। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবেন একজন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা। ভোটাররা কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট ৪০টি ব্যালটে ভোট দেবেন।