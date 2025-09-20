X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
যারা জুলাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা আর কখনও ফিরে আসবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৬
ম্যুরালে অঙ্কিত গ্রাফিতি উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘যারা জুলাই আন্দোলন ও গ্রাফিতির বিরুদ্ধে তারা আর কখনও ফিরে আসবে না। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহীদদের। তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। একই সঙ্গে গণঅভ্যুত্থানে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

২০২৪ সালের জুলাই ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে পদ্মা সেতুর মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের ম্যুরালে অঙ্কিত গ্রাফিতি ‘জুলাই বীরত্ব’ ও ‘জুলাই আত্মত্যাগ’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। শনিবার বেলা আড়াইটায় মাওয়া প্রান্তের ম্যুরাল চত্বরে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল একটি আন্দোলন নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই আন্দোলন গণমানুষের প্রত্যাশাকে একত্র করে জাতিকে নতুন পথের দিশা দিয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্তের মুরালে ইতিহাসভিত্তিক এই গ্রাফিতি অঙ্কন করা হয়েছে। এটি কেবল একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়, বরং ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য প্রয়াস। জুলাই বীরত্ব ও জুলাই আত্মত্যাগ নামে এই গ্রাফিতি আমাদের মনে করিয়ে দেবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তরুণ সমাজের আত্মত্যাগের কথা।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– রেল মন্ত্রণালয়ের সচিব, সেতু বিভাগের সচিব, মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের পুলিশ সুপার, শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার ও ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
