মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছিয়া বেগম (২৭) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরের কাউতলী পূর্বপাড়ার শেখ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত আছিয়া ভাদুঘর এলাকার জালাল মিয়ার স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সন্ধ্যায় আছিয়া ময়লা ফেলতে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এ সময় তিনি চিৎকার দিলে বাড়ির লোকজন তাকে বিদ্যুৎ থেকে মুক্ত করেন। পরে তাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিক দেব তাকে  মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম জানান, মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
