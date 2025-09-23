X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
বেনাপোলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দোকানির মৃত্যু

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩১আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৩১
কালু কাজী

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল বন্দরের চেকপোস্ট বাজারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কালু কাজী (৪৩) নামে এক চা দোকানির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত কালু কাজী নড়াইল জেলার লোহাগড়া এলাকার হাসেম কাজীর ছেলে। তিনি পরিবারসহ বেনাপোল বড়আঁচড়া গ্রামে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

পুলিশ এবং স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ৭টার সময় কালু নিজের চায়ের দোকানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান। দোকানের লোকজন তাকে উদ্ধার করে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চা দোকানের কর্মচারী আরিফ বলেন, ‘আমি চা তৈরি করার জন্য পানির কেটলিতে হাত দিই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মালিক কালু কাজীর গায়ের ওপর পড়ি। এ সময় আমি এবং দোকান মালিক আহত হই। কিছু সময়ের মধ্যে আমি সুস্থ হয়ে গেলেও মালিকের জ্ঞান না ফেরায় তাকে স্থানীয় শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

এ বিষয়ে বেনাপোল পোর্ট থানার এসআই মানিক বলেন, ‘এ রকম একটা খবর শুনেছি। তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ আসেনি। খোঁজখবর নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
