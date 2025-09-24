X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৮আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৮
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়

রাজবাড়ী সদর উপজেলার কল্যাণপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় চালক-হেলপার নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– কু‌ষ্টিয়া সদরের বারখাদা ত্রিমোহনীর মনসুর মোল্লার ছেলে নাজমুল (৩৫) এবং প‌শ্চিম মজমপুরের শা‌হিন মোল্লার ছেলে কাওসার (৩০)।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গে‌ছে, রাত ১টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কল্যাণপুরে ঢাকামু‌খী সব‌জিবোঝাই একটি ছোট ট্রাক দাঁড়িয়ে চাকা পরিবর্তন করছিল। এ সময় পেছন থেকে আসা চালবোঝাই ট্রাকটি পিকআপকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ওই ট্রাকের চালক ও তার সহকারী (হেলপার) নিহত হন। খবর পেয়ে আহলাদীপুর হাইওয়ে থানা পুলিশ তাদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চি‌কিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আহলা‌দীপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত দু‌টি ট্রাক কু‌ষ্টিয়া থেকে ঢাকার দিকে যা‌চ্ছিল। প‌থিমধ্যে রাজবাড়ী সদর কল্যাণপু‌রে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে নিহ‌তদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং দুটি ট্রাক করে থানায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
