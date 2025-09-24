বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ২ জনের মৃত্যু

বরগুনায় ডেঙ্গু রোগী আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে লিজা (১২) ও নুরুল ইসলাম হাওলাদার (৬৫) নামে আরও দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩ জনে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে বরিশাল শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লিজার মৃত্যু হয়। লিজা ৩ নম্বর ফুলঝুড়ি ইউনিয়নের সাহেবের হাওলা গ্রামের হেলাল দফাদারের মেয়ে। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
নুরুল ইসলাম হাওলাদারের একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে মৃত্যু হয়। তিনি বরগুনা সদর উপজেলার ৬ নম্বর বুড়িরচর ইউনিয়নের গাবতলা গ্রামের মৃত বেল্লাত আলী হাওলাদারের ছেলে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর ) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৬ জন। এ ছাড়া তালতলীতে ২, বেতাগীতে ২, বামনায় ৭ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪৪ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ১৩৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৬ হাজার ৯৯৩ জন। এ ছাড়া বরগুনার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১১ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪২ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৫৩ জন।
বরগুনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. তাজকিয়া সিদ্দিকাহ বলেন, ‘গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ বছরও শুরুতে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল, সেপ্টেম্বরেই রোগীর সংখ্যা কমে যাবে, কিন্তু এখন আবার ৭০ থেকে ৮০ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বেশ কিছুদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। কবে নাগাদ নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে সবাইকে সচেতন থাকা ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখছি না।’