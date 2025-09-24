X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্রী নিহতের পর বাসে আগুন দিলো জনতা

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০
ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নেভায়

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়িতে বাসচাপায় মাদ্রাসাছাত্রী এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা যাত্রীবাহী ওই বাসে আগুন দিয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-টঙ্গীবাড়ী সড়কে টঙ্গীবাড়ী উপজেলার রান্ধুনীবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর নাম আরবি (৬)।

টঙ্গীবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, বেতকা পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে ছেড়ে জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বেতকা এলাকায় আসছিল। পথে বাসটি উপজেলার রান্ধুনীবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে মাদ্রাসাছাত্রীকে চাঁপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সে মাদ্রাসা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। এতে স্থানীয় জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে যাত্রীবাহী ওই বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে আগুন দেওয়ার আগে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়।

মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, বাসচাপায় এক শিশু নিহতের হওয়ার ঘটনায় উত্তেজিত জনতা যাত্রীবাহী বাসটিতে আগুন দেয়। বেলা ১২টার দিকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপরতা শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনাঅগ্নিকাণ্ড
সম্পর্কিত
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে বিস্ফোরণআরেক ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদার মৃত্যু
আগুন নেভাতে জীবন বাজি: ১০ বছরে ২৪ ফায়ার ফাইটারের মৃত্যু
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার অর্ধশতাধিক
রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার অর্ধশতাধিক
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
ঢাকা ওয়াসায় চাকরি, বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
‘ওপেন নির্দেশনা দিয়েছি, এখন লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে’
তাপসের সঙ্গে শেখ হাসিনার ফোনালাপ উপস্থাপন‘ওপেন নির্দেশনা দিয়েছি, এখন লিথাল ওয়েপন ব্যবহার করবে’
নির্বাচনে সব বাহিনী মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
নির্বাচনে সব বাহিনী মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
স্থায়ী কমিটির বৈঠকশিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media