দুর্ঘটনায় মাদ্রাসাছাত্রী নিহতের পর বাসে আগুন দিলো জনতা

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়িতে বাসচাপায় মাদ্রাসাছাত্রী এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা যাত্রীবাহী ওই বাসে আগুন দিয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-টঙ্গীবাড়ী সড়কে টঙ্গীবাড়ী উপজেলার রান্ধুনীবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুর নাম আরবি (৬)।
টঙ্গীবাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, বেতকা পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে ছেড়ে জেলার টঙ্গীবাড়ি উপজেলার বেতকা এলাকায় আসছিল। পথে বাসটি উপজেলার রান্ধুনীবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে মাদ্রাসাছাত্রীকে চাঁপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সে মাদ্রাসা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিল। এতে স্থানীয় জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে যাত্রীবাহী ওই বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে আগুন দেওয়ার আগে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়।
মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জানান, বাসচাপায় এক শিশু নিহতের হওয়ার ঘটনায় উত্তেজিত জনতা যাত্রীবাহী বাসটিতে আগুন দেয়। বেলা ১২টার দিকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপরতা শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।