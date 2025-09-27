সাংবাদিকরা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সত্যটা তুলে ধরেন: বিএফইউজে মহাসচিব

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী বলেছেন, ‘পেশাজীবীদের মধ্যে সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি নীতি সচেতন। না হলে এই সমাজ টিকে থাকবে না। সাংবাদিকরা অসীম চাপের মধ্যে দিয়ে অসীম বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে জাতির সামনে সত্যটা তুলে ধরেন।’
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টায় কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবনের সভাকক্ষে কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের (কেইউজে) সাধারণ সভায় প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএফইউজে মহাসচিব সভায় আরও বলেন, ‘সাংবাদিকদের প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। খুব কম প্রতিষ্ঠানেই এটি আছে, তবে আমার জানা নেই। সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে সততা। একজন ভালো সাংবাদিক কখনও মিথ্যা বা পক্ষতুষ্ট খবর প্রচার করেন না। সত্য তথ্য যাচাই করে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে খবর পরিবেশন করাই হচ্ছে একজন সাংবাদিকের মূল কাজ। এর বাইরে যারা করেন তারা কোনও অর্থে সাংবাদিকের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন না।’
এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, ‘একটি সংবাদ যেমন দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে, তেমনি সর্বনাশও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংবাদ পরিবেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ খবর সমাজে শান্তি আনে। আর মিথ্যা খবর সমাজের শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে।’
কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন।
কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শামিম উল হাসান অপুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক শাওন, সাংগঠনিক সম্পাদক এরফানুল হক নাহিদ, দফতর সম্পাদক মো. আবু বকর।
এ সময় আরও বক্তব্য দেন– কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, কুষ্টিয়া এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখ, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ফোরাম ঢাকার সভাপতি আবু বকর সিদ্দিকসহ আরও অনেকে।
সভায় কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার শতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের তারিখ ও নিবার্চন পরিচালনা কমিটির কমিশনারদের নাম ঘোষণা করা হয়।