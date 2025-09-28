X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৬৭

বরগুনা প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১০
বরগুনার হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী

বরগুনায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। সর্বশেষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হৃদয় হাওলাদার (২৫) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) তিনি মারা যান। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪ জনে।

জানা গেছে, হৃদয় হাওলাদার বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার খাসতবক গ্রামের বঙ্কিম হাওলাদারের ছেলে। তিন দিন আগে সামান্য জ্বর নিয়ে বামনার রুহিতা গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে শনিবার বামনা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে আরও অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। পথে রাজাপুর এলাকায় হৃদয় মারা যান।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৭ জন। তালতলী ৯ বামনা ৪ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৭ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪০ জন।

এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৫৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ২১৪ জন। এ ছাড়া বরগুনার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১১ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৩ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৪ জনে।

বরগুনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. তাজকিয়া সিদ্দিকাহ বলেন, ‘বর্তমান সময়টা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার কথা, তবে আমরা তার বিপরীত দেখছি। গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তবে আমাদের বরগুনা হাসপাতালে আইসিইউ, সিসিইউ না থাকায় রোগীর কন্ডিশন একটু খারাপ দেখলেই রেফার্ড করতে হয়। আর যারা মারা যাচ্ছেন তাদের ডেঙ্গুর পাশাপাশি অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কবে নাগাদ ডেঙ্গু নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে সবাইকে সচেতন থাকা ছাড়া আর কোনও বিকল্প দেখছি না।’

 

 

/এমএএ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ২ জনের মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গুতে শিশুর মৃত্যু, নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬
সর্বশেষ খবর
অস্তিত্ব সংকটে ইরানের ধর্মীয় শাসকেরা?
অস্তিত্ব সংকটে ইরানের ধর্মীয় শাসকেরা?
ফাইনালের জন্যই সেরাটা রেখে দিয়েছে পাকিস্তান: সালমান আলী
ফাইনালের জন্যই সেরাটা রেখে দিয়েছে পাকিস্তান: সালমান আলী
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি অনেক এগিয়ে নিয়েছি: সিইসি
সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি অনেক এগিয়ে নিয়েছি: সিইসি
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে নতুন মুখ প্রবাসী জায়ান
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে নতুন মুখ প্রবাসী জায়ান
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
বিএনপির সেই নেতাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media