নিষিদ্ধ পলিথিন কারখানাকে লাখ টাকা জরিমানা

গাজীপুরের শ্রীপুরে নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের তালতলী এলাকায় ওই পলিথিন কারখানায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাইদুল ইসলাম অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান, গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলাধীন তেলিহাটি ইউনিয়নের তালতলী এলাকায় মায়া এন্টারপ্রাইজ কারখানায় নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন করা হয়। এ সময় পলিথিন উৎপাদনের কাঁচামাল প্লাস্টিকের ১৫০ কেজি দানা এবং উৎপাদিত ২০০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। পরে মায়া এন্টারপ্রাইজকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৬ক/১৫(১) ধারা অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা ও তা আদায় করা হয়। ভবিষ্যতে আর এই নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন করবেন না মর্মে কারখানার পক্ষে জমির মালিকের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে কারখানাটি বন্ধ করে দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, কারখানাটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গাজীপুরের পরিবেশ অধিদফতরের উপ-পরিচালককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
অভিযানের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর পরিবেশ অধিদফতরের পরিদর্শক রাকিবুল হাসান। অভিযানে স্থানীয় পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
গাজীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সালমা খাতুন জানান, পরিবেশ দূষণ রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।