X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুন্দরবনে জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে কুমির

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৯
জেলের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। বাঁয়ে ওপরে (সুব্রত মণ্ডল)

সুন্দরবনের করমজল খাল থেকে এক জেলেকে কুমির ধরে নিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ। তার সন্ধানে সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল পর্যটন ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজাদ কবির জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে যান জেলে সুব্রত মণ্ডল (৩২)। কাঁকড়া ধরে ফেরার পথে বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে সাঁতরে করমজল খাল পার হচ্ছিলেন তিনি। তখন একটি কুমির তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে কামড়ে ধরে পানিতে ডুব দেয়। সঙ্গে থাকা জেলে সোহেল বিশ্বাস, জুয়েল সরদার, জয় সরকার ও স্বপন বিশ্বাস টেনেহিঁচড়ে কুমিরের মুখ থেকে স্বপনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তারা বন বিভাগ ও স্বপনের পরিবারকে খবর দেন। এরপর খবর পেয়ে বন বিভাগ ও স্বপনের পরিবারসহ গ্রামবাসী লাশের সন্ধানে তল্লাশি চালান।

তল্লাশি দলে থাকা ইস্রাফিল বয়াতি বলেন, ‘সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে আমরা দেখেছি, কুমিরের মুখে রয়েছে স্বপন। তবে স্বপনকে খায়নি কুমিরটি, মুখে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কুমিরটি ভাসছে। আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি, রাত হয়ে যাওয়ায় আলোর ব্যবস্থা করছি। আর ভাটি এখন ভাটা হচ্ছে। ভাটায় খালের পানি নামায় আমরা খালে নেমে তল্লাশি চালাচ্ছি।’

ইস্রাফিল বয়াতি আরও বলেন, ‘সুব্রত পূর্ব ঢাংমারী গ্রামের কুমুদ মণ্ডলের ছেলে। সে কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করতো। সুব্রত বন বিভাগের কাছ থেকে কাঁকড়া ধরার পাস নিয়ে সুন্দরবনে গিয়েছিল। তার পরিবার যেন বন বিভাগের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়, আমরা সেই দাবি জানাই।’

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ‘যেসব জেলে পাস নিয়ে বনে গিয়ে বাঘ এবং কুমিরের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারান তাদের সরকারি অনুদান দেওয়া হয়। পাস ছাড়া কেউ নিহত হলে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয় না।’

/এমএএ/
বিষয়:
সাতক্ষীরাসুন্দরবনজেলেবন্যপ্রাণী
সম্পর্কিত
দুটি ট্রলারসহ আরও ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ‘আরাকান আর্মি’
বঙ্গোপসাগরে গিয়ে ১৮ জেলে ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ
মেঘনায় ট্রলার ডুবে নিখোঁজের ৩১ ঘণ্টা পর জেলের মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
প্রবীণদের নেতৃত্বে প্রয়োজন স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তন
প্রবীণদের নেতৃত্বে প্রয়োজন স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তন
‘মহানায়ক’ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে...
‘মহানায়ক’ কন্যা তিলোত্তমার কণ্ঠে...
সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তনের প্রমাণ পেলেন গবেষকরা
সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে শিশুর মস্তিষ্কের গঠন পরিবর্তনের প্রমাণ পেলেন গবেষকরা
বাড্ডার ওসিসহ ৮ পুলিশ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত
পুলিশের মালামালসহ ৩০ রাউন্ড গুলি চুরির পর উদ্ধার বাড্ডার ওসিসহ ৮ পুলিশ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত
সর্বাধিক পঠিত
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media