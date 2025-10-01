ভোমরা সীমান্তে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করলেন বিজিবি মহাপরিচালক

সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী ভোমরা স্থলবন্দরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তিনি পূজামণ্ডপে উপস্থিত হয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন।
বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে প্রতিটি উৎসব সবাই মিলে আনন্দ ভাগাভাগি করে পালন করেন। দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের নয়, বরং এটি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও মিলনমেলার প্রতীক।’
তিনি আরও বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশনায় সীমান্তবর্তী এলাকায় পূজার সময় যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়, সে জন্য বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, যেকোনও প্রকার চোরাচালান বা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিজিবি প্রস্তুত। পুণ্যার্থীরা নির্ভয়ে, আনন্দমুখর পরিবেশে পূজার সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করবেন– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন– বিজিবি সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশরাফুল হক, ৩৩ বিজিবির বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের কমান্ডার, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা।
এর আগে এদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শ্যামনগর উপজেলার কৈখালী এসআর হাইস্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ‘সুপেয় পানি প্রকল্প’ উদ্বোধন করেন বিজিবি মহাপরিচালক। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার পরিবার নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে পারবেন।