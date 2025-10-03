প্রতিমা বিসর্জনে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশসহ আহত ৫

প্রতিমা বিসর্জনে যাওয়ার পথে বহরে বাসের ধাক্কায় পাঁচ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে খুলনার রূপসা উপজেলার জাবুসা চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশের এএসআইসহ পাঁচ জন আহত হন। দুর্ঘটনার পর হাইওয়ে পুলিশ বাসটি আটক করেছে।
আহতরা হলেন– রূপসা বাসস্ট্যান্ড পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আমিনুল (৩৭), আনসার সদস্য তামিম হোসেন (২৫), গ্রামপুলিশ ওদুদ (২৮), পূজারি সুপ্রিয়া রায় (৪৫) ও মলয় রায় (৪২)। তাদের মধ্যে আনসার সদস্য তামিম হোসেনের অবস্থা গুরুতর বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।
রূপসা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে জাবুসা মিলন মন্দির থেকে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের উদ্দেশ্যে আনসার বাহিনী ও মন্দির কমিটির সদস্যরা রূপসা নদীর দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় খুলনাগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস বাস তাদের ধাক্কা দেয়। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।