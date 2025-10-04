X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৬
অবরোধ ও ১৪৪ ধারা চলায় খাগড়াছড়ির সড়কে জনসমাগম ছিল কম

খাগড়াছড়িতে ‘জুম্ম ছাত্র জনতা’র অবরোধ প্রত্যাহারের একদিন পরে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের নির্দেশনা জারি করেছে প্রশাসন। শনিবার (৪ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো নোটিশে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গুইমারা উপজেলার নির্বাহী অফিসার আইরিন আক্তার স্বাক্ষরিত এক পত্রে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ১৪৪ ধারা ৫ অক্টোবর (রবিবার) ভোর ৫টা থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার একই দিন শুরু হওয়া খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পৌর ও আশেপাশের এলাকার ১৪৪ ধারা রবিবার ভোর ৬টা থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

এর আগে শুক্রবার জুম্ম ছাত্র জনতা তাদের ৫ অক্টোবর পর্যন্ত শিথিল করা অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিল।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল।

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ি শহরের সিঙ্গিনালা এলাকায় এক স্কুলছাত্রীরক ধর্ষণের অভিযোগে প্রায় দুই সপ্তাহ অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে জুম্ম ছাত্র জনতা। এই কর্মসূচিতে তিন জনের মৃত্যু ঘটে।

/এমএএ/
