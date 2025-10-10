বগুড়া শহর আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক ববি ঢাকায় গ্রেফতার

বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল হাসান ববি (৫৬) গ্রেফতার হয়েছেন। বগুড়া ডিবি পুলিশের একটি দল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তাকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে শুক্রবার বিকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।
বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আতোয়ার রহমান প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দিয়েছেন।
পুলিশ ও মামলা সূত্র জানায়, আবু ওবায়দুল হাসান ববি বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকার মৃত ইসহাক আলীর ছেলে। তিনি ছাত্রলীগ ও যুবলীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ২০১৯ সালের সম্মেলনে তিনি বগুড়া শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ২০২১ সালে বগুড়া পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। গত বছরের ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ ১৫টি মামলা হয়। এরপর থেকে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন।
বগুড়া ওসি ডিবি ইকবাল বাহার জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে গোপনে খবর পেয়ে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবু ওবায়দুল হাসান ববিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার তাকে বগুড়ায় আনা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ঢাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন। ববির বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হত্যা, বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন ধারায় ১৫টি মামলা রয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে তাকে আদালতের মাধ্যমে বগুড়া জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।