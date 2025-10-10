সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শিবশঙ্কর রায় মারা গেছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
জানা গেছে, শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে মোটরসাইকেলে রাজশাহী নগরীর মোহনপুর যাওয়ার সময় নওহাটা আনসার ক্যাম্পের পাশে দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুক্রবার দুপুর পৌনে ৩টায় অধ্যাপক শিবশংস্করের মরদেহ রবীন্দ্র ভবনের সামনে আনা হয়। সেখানে উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদ্বয়, মার্কেটিং বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে বিকাল সাড়ে ৪টায় নগরীর পঞ্চবটি শশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
অধ্যাপক শিবশঙ্কর রায়ের প্রয়াণে উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তারা রাবিতে শিক্ষা ও গবেষণায় অধ্যাপক শিবশঙ্করের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
শিবশংকর রায় পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে রাবির মার্কেটিং বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ২০১৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন।
উল্লেখ্য, একই দুর্ঘটনায় দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. আসাদুজ্জামান গুরুতর আহত অবস্থায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদ্বয় চিকিৎসাধীন আসাদুজ্জামানকে দেখতে হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। তারা তার আশু সুস্থতা কামনা করেন।