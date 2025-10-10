পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, আশুলিয়ায় পিস্তলসহ ডাকাত গ্রেফতার

ঢাকার আশুলিয়ায় পুলিশকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুড়ে পালানোর সময় মির্জা রুবেল সুমন (৪৫) নামে ডাকাত দলের এক সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাননান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে আশুলিয়ার গৌরীপুর এলাকার সদরপুর রোডে ন্যাচারাল নার্সারির সামনে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে রুবেলকে আটক করে পুলিশ।
গ্রেফতার রুবেল টাঙ্গাইল জেলার সদর থানার নামদার কুমুল্লি (খানপাড়া) মহল্লার মির্জা বিষু ওরফে আব্দুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে আশুলিয়ার গৌরীপুর এলাকায় ডাকাত দলের একদল সদস্য রাস্তার উপরে গাছ ফেলে ডাকাতির প্রস্তুতি নেয়। সে সময় পুলিশের একটি টহল দল সেখানে পৌঁছালে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে ডাকাত দলের এক সদস্য। পুলিশ ধাওয়া দিলে ডাকাত দলের অন্য সদস্যরা পালিয়ে গেলেও রুবেল আটক হয়।
আশুলিয়া থানার ওসি বলেন, ‘পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা গুলি ছোড়ে। পরে ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ছয়টি মামলা রয়েছে।’
এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।