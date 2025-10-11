রাজশাহীতে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

রাজশাহীর বাগমারায় বিয়ের আশ্বাসে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি সোহানকে (২০) গ্রেফতার করেছে র্যাব-৫। শনিবার (১১ অক্টোবর) র্যাব-৫ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাহেরপুর চৌকিরপাড়া এলাকা থেকে আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার সোহান বাগমারা থানার তাহেরপুর চৌকিরপাড়া এলাকার স্বপনের ছেলে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সোহান কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে সহপাঠী ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে। গত ১৭ আগস্ট তরুণী বিয়ের কথা তুললে সোহান বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। পরে ভুক্তভোগী তরুণীর মা বাদী হয়ে সোহানকে প্রধান আসামি করে বাগমারা থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন।
র্যাব জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৫ সিপিএসসি রাজশাহীর একটি দল অভিযান চালিয়ে আসামিকে গ্রেফতার করে। আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।