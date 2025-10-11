X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
গরু এসে পড়ে পড়ে মোটরসাইকেলে, ছিটকে পড়ে বাসচাপায় কলেজশিক্ষক নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৯আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩৯
মোহাম্মদ মামুনুর রহমান

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর মহিপালের রামপুর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক কলেজশিক্ষক নিহত হয়েছেন। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম মোহাম্মদ মামুনুর রহমান (৪৬)। তিনি কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার নলুয়া চাঁদপুর গ্রামের মৃত আবুল খায়ের ও জয়নাব বেগমের ছেলে। তিনি ফেনীর মাদবারহাট ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার বাংলা বিষয়ের প্রভাষক ছিলেন।

মহিপাল হাইওয়ে থানার ওসি হারুনুর রশিদ জানান, মামুনুর রহমান তার মোটরসাইকেলে (নম্বর: ফেনী ল-১১-১৬১৪) লালপুল থেকে মহিপালের দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে হঠাৎ একটি গরু রাস্তা পার হতে গিয়ে মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে তিনি মোটরসাইকেলসহ পড়ে যান। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী বাস মোটরসাইকেল ও মামুনুর রহমানকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে মহিপাল হাইওয়ে থানার একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত মামুনুর রহমানকে উদ্ধার করে ফেনী সদর হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
ধানের শীষ আপনার জন্মের আগেই বিএনপির প্রতীক, কেন বিতর্ক করছেন: রিজভী 
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
নির্বাচনের রাস্তায় উঠে গেছে গাড়ি, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিতে হবে: মির্জা ফখরুল
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
